Рогозин назвал бесценной для США возможность летать к МКС на «Союзах»

Доставка на МКС астронавтов NASA, осуществлявшаяся с 2011 года до пуска Crew Dragon Илона Маска российскими ракетами «Союз», была бесценной для США. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Также он сравнил предоставленную американцам возможность сохранить программу полетов на МКС с полотнами европейских классиков.

«Как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный Роскосмосом американцам шанс бесценен», — отметил Рогозин.

По его словам, на России лежала огромная ответственность перед всем миром, но отечественные ракеты «Союз» не подвели, исправно доставляя в космос американцев, канадцев, европейцев, японцев.

Он добавил, что успешный полет корабля компании SpaceX испортил настроение не Роскосмосу, а внутриамериканским конкурентам структуры Илона Маска, которые также собирали свой аналог Crew Dragon — Boeing и Lockheed Martin. Об этом Рогозин написал в своей колонке для Forbes.

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon ракетой Falcon 9 состоялся 30 мая. Пуск не только стал первым для американцев за девять лет, но и первым в истории, осуществленным частной компанией.