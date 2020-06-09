Для убившего Джорджа Флойда бывшего полицейского установили залог в 1,2 миллиона долларов

Для бывшего полицейского Дерека Чавена, убившего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, был установлен залог в размере 1,2 миллиона долларов.

Ему также необходимо избегать контакта с членами семьи погибшего, не покидать Миннесоту, сдать все личное огнестрельное оружие и лицензии на него, согласиться на проведение соответствующих проверок. Помимо этого, Чавену запретили работать в правоохранительных органах.

Бывший полицейский, принимавший участие в судебном заседании при помощи видеосвязи, согласился с обвинением и всеми условиями. Его адвокат, Эрик Нельсон, организует передачу личного оружия Чавена правоохранителям, передает РИА Новости. Следующее слушание должно пройти 29 июня.

Волна протестов, погромов, грабежей и поджогов прокатилась по США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Массовые беспорядки продолжаются до сих пор.



