В Госдуме предложили разрешить матерям-героиням выходить на пенсию досрочно

Депутат Госдумы Елена Строкова направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложила разрешить россиянкам со званием «Мать-героиня», не имеющим трудового стажа, выходить на пенсию досрочно.

Матерями-героинями становятся женщины, родившие от 10 детей. Однако в страховой стаж в данный момент им засчитывают не более шести лет за всех детей.

Депутат считает, что целесообразно засчитывать им в стаж периоды ухода за всеми детьми. Если предложение будет принято, матери-героини смогут получить страховой стаж от 15 лет и выше, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили освободить от платы за общежитие некоторых абитуриентов. Речь идет об иногородних поступающих, чьи родители лишились работы из-за коронавируса.



