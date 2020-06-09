Врач рассказала о вреде мороженого

Здоровому человеку не обязательно скрупулезно подсчитывать число съеденных порций мороженого. Но из-за большого содержания сахара в лакомстве с употреблением мороженого лучше не перебарщивать. Такое мнение высказала врач-терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина.

«Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт», — считает Кашубина.

По ее словам, детям не стоит давать много мороженого из-за того, что оно может вызвать кариес и испортить здоровье их зубов. Поэтому для профилактики заболевания следует чистить зубы после употребления десерта.

Также мороженое противопоказано тем, у кого отмечена непереносимость молока, а тем, у кого не хватает собственной лактозы, следует есть десерт лишь в очень небольших количествах.

Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.

«Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это не опасно для здоровья и не скажется на самочувствии», — уточнила Кашубина в комментарии радио Sputnik.

Ранее специалист рассказала, что во время болезни не следует употреблять кофе или чай в больших количествах. Кашубина отметила, что данные напитки могут замедлить течение болезни.



