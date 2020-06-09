Гармаш приехал к УВД, куда был доставлен Ефремов

Актер Сергей Гармаш приехал к зданию управления внутренних дел по центральному административному округу города Москвы, куда ранее был доставлен его коллега Михаил Ефремов.

В понедельник, 8 июня, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения пересек две сплошные на Смоленской площади, в результате чего произошло столкновение внедорожника Jeep с автомобилем LADA.

Момент аварии был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с множественными травмами.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, актеру грозит до семи лет лишения свободы.