Гармаш приехал к УВД, куда был доставлен Ефремов
На данный момент в отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело.
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Актер Сергей Гармаш приехал к зданию управления внутренних дел по центральному административному округу города Москвы, куда ранее был доставлен его коллега Михаил Ефремов.
В понедельник, 8 июня, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения пересек две сплошные на Смоленской площади, в результате чего произошло столкновение внедорожника Jeep с автомобилем LADA.
Момент аварии был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с множественными травмами.
На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, актеру грозит до семи лет лишения свободы.