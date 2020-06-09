Автограф Владимира Путина продадут на аукционе в Петербурге

В ближайшую среду в Санкт-Петербурге на крупном аукционе Российского аукционного дома должен будет уйти с молотка автограф российского лидера Владимира Путина. Такая информация представлена в пресс-релизе организации.

На торги будет выставлен автограф президента 1995 года – в то время действующий глава государства находился на посту председателя комитета по внешним связям мэрии северной столицы.

Подпись была поставлена на регистрации совместного предприятия, которая в тот период обязательно должна была быть одобрена в данном органе власти. Владелец документа получил его от своих родителей, являвшихся учредителями зарегистрированной компании.

Предварительная цена лота составит примерно 40-50 тысяч рублей.

Самым дорогим объектом, выставленным на продажу в рамках предстоящего аукциона, станет автограф писателя Федора Достоевского, оставленный на книге его авторства. Начальная оценка лота составляет 5,5–5,7 миллионов рублей.

Ранее Роман Абрамович приобрел на аукционе один из четырех оригиналов знаменитого полотна Эдварда Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов.