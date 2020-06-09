В шести регионах России из-за дождей могут начаться потопы

Низменные участки в шести регионах России могут быть подтоплены в результате обильных дождей, говорится в сообщении Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В период с 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области», - сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

Подобная ситуация прогнозируется в Приморском крае на реках Бикин и Уссури, в Вологодской области на реке Шексна, а также Костромской области на реке Солоница.

Так, уровень воды в них превышает средние значения более чем на полметра.

В то же время гидрологическая обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада развивается в соответствии с прогнозом.

За первую неделю июня текущего года на европейской части страны выпали осадки, сумма которых близка к месячной норме.

Помимо этого отмечается, что прохождение паводковой волны по реке Волга ожидается в период с 8 по 11 июня.

«Увеличение среднесуточного притока на 10-12% может привести к подтоплению пойменных участков реки Волга в нижнем бьефе Угличского и Жигулевского водохранилищ в Рыбинском районе Ярославской области, в Самарской области в районе Тольятти и ниже по течению в Самаре, Новокуйбышевске и муниципальных районах Волжский и Кинельский», - уточняется в сообщении ВНИИ ГОЧС.

На данный момент уровень воды в них выше нормы на 30 сантиметров.