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Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Анна Берестовая
05:02 09.06.2020
При этом спрос на внутренний туризм, скорее всего, увеличится ввиду ограничения путешествий за границу.
Отдых на российских курортах может подорожать на 30%
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Отдых на территории России после пандемии COVID-19 может вырасти в цене на 30%. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.

Туристический сектор страны в период введения ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, лишился дохода примерно равного 1,5 триллиона рублей, что нанесло ему значительный ущерб.

Вице-президент Ассоциации заметил, что при условии сохранения ограничений на перемещение через внешние границы государства, существенные изменения будут ожидать стоимость внутренних направлений.

«По тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно», - цитируют Курносова «Известия».

Эксперт указал, что общее сокращение действующих этим летом отелей, санаториев и подобных объектов, а также сокращение сезона также будут способствовать подъему стоимости туристических услуг.

Кроме того, на повышение уровня цен повлияет скачок спроса на отечественные курорты.

Ранее сообщалось, что отдых в Крыму планируется сделать доступным для жителей других регионов страны с первого июля.

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