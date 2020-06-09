«Не маленький, сам разберется»: дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария в комментарии на ДТП с участием артиста на Смоленской площади в центре Москвы заявила, что не одобряет его поступок, а также поведение тех, кто позволил ему сесть за руль.

«Я не одобряю поступок моего отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине (очень странно, что отцу позволили сесть за руль). Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон», - написала девушка в Instagram.

Она также подчеркнула, что узнала о произошедшем от третьих лиц.

В ответ на вопросы пользователей, почему Ефремова не поехала поддержать отца, она пояснила, что артист сейчас находится в «невменяемом состоянии» и любая поддержка ему будет бесполезна.

«Не маленький, сам разберется. Если посадят - буду носить передачки», - отметила Анна Мария.

В понедельник вечером, 8 июня, внедорожник Jeep Ефремова вылетел на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada.



Пострадавший мужчина была госпитализирован с травмами различной степени тяжести в НИИ им. Склифосовского.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.