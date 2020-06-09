Оснащены новейшим оборудованием: кадры из медцентров Минобороны в Смоленске и Волгограде

В фондах Минобороны России оказывается медицинская помощь в лечении новой коронавирусной инфекции как военнослужащим, так и гражданскому населению.

В том числе в оказании медицинских услуг задействованы и новые многопрофильные медицинские центры, которые в кратчайшие сроки были возведены специалистами Военно-строительного комплекса в 15 регионах страны.

В медцентрах созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения различных патологий. Поставлены аппараты компьютерной томографии, ангиографические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное и патологоанатомическое оборудование и аппараты магнитно-резонансной томографии.

Новейшее оборудование установлено также в реанимационных отделениях и операционных. Пациенты могут получить все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения.

Создан и постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной помощи пострадавшим от вирусных инфекций.

Работу всех 16 медицинских центров обеспечивают 400 военных врачей, 950 единиц среднего и 800 - младшего медицинского персонала. В числе сотрудников находятся высококвалифицированные специалисты, инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи.

Медики прошли обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Штат новых центров укомплектован из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений, на территории которых построены многофункциональные центры. Также планируется задействовать в работе гражданских специалистов, изъявивших желание трудиться в центрах.