«Ушли и оставили разруху»: религиозный центр САР Хараба возвращается к мирной жизни

В сирийском поселке Хараба, где расположены религиозные центры сразу нескольких конфессий, окончательно вернулась мирная жизнь.

После того, как боевики оккупировали поселок большинство храмов - протестантский, католический и православный - были разрушены, однако сейчас в них уже проходят торжественные службы.

«Столько разных группировок побывали здесь, деревня много раз переходила из рук в руки. Сначала боевики из провинции Дераа, а потом бедуины были здесь. Наконец, они ушли и оставили нам разруху», - рассказал католический священник Насим Граеб .

В результате действий боевиков серьезно досталось протестантскому костелу, так как именно в нем они проживали некоторое время - чтобы приготовить пищу жгли костры прямо у алтаря.

Не меньше вреда было сделано и в православной церкви имени святого Георгия, где была уничтожена трапезная.

«Наша Церковь воздвигнута в честь Святого Георгия. Этот святой широко известен в Сирии, как и Николай Чудотворец. Сейчас ее можно также называть и церковью Воскрешения. Восстановления наших надежд на будущее. Восстановления нашей деревни», - отметил настоятель Тимун Аюб.

Певчий Василий, в миру Базиль Аль Хури, первый раз за долгое время поет в родной церкви.

Пока Хараба была оккупирована, он служил в другом городе. По его словам, если бы остался - казнили, причем показательно и жестоко.

«Сейчас здесь, в Харабе, всего 140 семей. Многие уехали отсюда в Эс Сувейду или в Дамаск во время войны. Всего здесь было около 300 семей. Надеюсь, они вернутся», - сказал он.

Эти районы освобождала сирийская армия при поддержке российских ВКС. На данный момент безопасность деревни обеспечивает местное ополчение.