У пострадавшего в ДТП с Ефремовым диагностирована закрытая черепно-мозговая травма

Мужчина, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова в центре столицы, был доставлен в научно-исследовательский институт Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой.

Водитель автомобиля Lada получил повреждения при произошедшем в понедельник вечером на Смоленской площади столкновении с Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился артист.

Согласно имеющимся в настоящее время данным, предположительной причиной ДТП стал выезд автомобиля Ефремова на встречную полосу.

В московском отделении МВД РФ было установлено, что актер в в момент аварии пребывал в состоянии опьянения.

Сам Михаил Ефремов в ходе произошедшего столкновения не получил травм. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Ранее сообщалось, что в отношении артиста было возбуждено уголовное дело, предусматривающее максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.