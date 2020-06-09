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У пострадавшего в ДТП с Ефремовым диагностирована закрытая черепно-мозговая травма

Анна Берестовая
03:54 09.06.2020
Сам российский актер в ходе столкновения автомобилей не пострадал.
© Видео: @gucodd Twitter © Фото: vlad_zhen, Instagram

Мужчина, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова в центре столицы, был доставлен в научно-исследовательский институт Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой.

Водитель автомобиля Lada получил повреждения при произошедшем в понедельник вечером на Смоленской площади столкновении с Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился артист.

Согласно имеющимся в настоящее время данным, предположительной причиной ДТП стал выезд автомобиля Ефремова на встречную полосу.

В московском отделении МВД РФ было установлено, что актер в в момент аварии пребывал в состоянии опьянения.

Сам Михаил Ефремов в ходе произошедшего столкновения не получил травм. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Ранее сообщалось, что в отношении артиста было возбуждено уголовное дело, предусматривающее максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

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