Военные Новочеркасского гарнизона начали подготовку к параду Победы

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона провели первую совместную тренировку к параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке было задействовано более 850 военнослужащих южного военного округа (ЮВО).

При подготовке к торжественным мероприятиям был реализован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение появления и распространения инфекционных заболеваний.



Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию парадных площадок и транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок.



Все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. В частности, каждый военнослужащий дважды прошел тестирование на наличие COVID-19.

Также все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Всего на территории ЮВО 24 июня проведут десять военных парадов, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 40 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 1,2 тысячи единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны.