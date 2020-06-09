В России намерены субсидировать реабилитацию переболевших коронавирусом

С инициативой субсидировать расходы на санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусом, выступил глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Соответствующее письмо он направил премьеру Михаилу Мишустину.

В тексте отмечается, что данная мера за счет быстрого и качественного восстановления здоровья и трудоспособности граждан позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения страны.

Помимо этого, серьезно пострадавшая в период пандемии COVID-19 санаторно-курортная сфера сможет восстановиться, пишут «Известия», ссылаясь на текст письма.

Уточняется, что механизмы финансирования расходов предлагается установить до 2022 года.