Слаженность действий: в Волгограде прошла первая тренировка военной техники к параду Победы

На аэродроме Бикетовка в Волгограде начались тренировки механизированной колонны Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что тренировки проводятся с целью отработки слаженных действий водителей и механиков-водителей при движении в единой колонне, поддержки скорости, а также выполнения различных маневров.

В механизированной колонне военной техники на параде будут представлены реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот».

Помимо этого, в состав колонны войдет историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72, а возглавит ее, по традиции, легендарный танк Т-34.

В параде также задействуют гусеничную технику, которую оборудуют специальными накладками для сохранения целостности асфальтового покрытия.

При подготовке к торжественным мероприятиям выполняется комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок.

Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам.

Все военнослужащие обеспечены медицинскими масками и перчатками.