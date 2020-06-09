В Кашире запущен современный экологичный комплекс по переработке мусора

В городе Кашира Московской области начал работу современный мусороперерабатывающий комплекс «Дон». За счет нового предприятия, открытого компанией группы Ростех «РТ-Инвест», в перспективе планируется осуществлять сортировку 300 тонн отходов в течение года, более половины из которых будут переведены во вторичное использование и переработку. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Строительство объекта, в которое было инвестировано 3,5 миллиарда рублей, было осуществлено в рамках российского национального проекта «Экология» и опиралось на высочайшие стандарты аналогичных предприятий европейских государств.

По словам вице-премьера России Виктории Абрамченко, работа комплекса не будет приносить вреда окружающей среде. Кроме того, необходимость обслуживать предприятие поспособствует появлению новых рабочих мест.

Гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что до конца года в Подмосковье должен быть запущен еще один объект от компании «РТ-Инвест» в Можайском районе.

«Совокупные инвестиции в этот проект на данном составляют порядка 14 миллиардов рублей», - указал Чемезов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вместе с обеспечением инфраструктуры в регионе проводятся мероприятия по вовлечению населения в процесс раздельного сбора отходов. Также в области обеспечивается поддержка компаний, действующих в данной области для формирования широкой, стабильной и безопасной системы обработки мусора.

«Только совместными усилиями бизнеса, власти и жителей мы сможем выстроить новую систему обращения с отходами», - указал он.

По сообщению директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, компания также работает над оптимизацией сбора сырья, внедряя специальные фандоматы для сбора тары, позволяющей вернуть в оборот до 90% собранного мусора.