Жителей юга России ждет аномальная жара

На текущей неделе в нескольких регионах России под влиянием антициклона ожидается резкое потепление, говорится в сообщении Росгидромета.

В частности, в Архангельской области столбики термометров могут достигнуть отметку +32, превышая норму на 9-11 градусов.

«В Волгоградской области воздух прогреется до +35, в Астраханской области - до +42, в Ростовской области, На Кубани и Ставрополье - до +35», - отмечает Росгидромет.

Помимо этого, жителей Центральной части России до 13 июня ожидает жаркая погода со средней суточной температурой на четыре-восемь градусов выше нормы.

В тоже время в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также на юге Тюменской области ожидается повышение температуры до 34 градусов тепла.