В Ставрополье более 50 военнослужащих-женщин примут участие в параде Победы

На военном аэродроме Холодногорский в Ставрополе состоялась тренировка военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.



По предварительным данным, участие в параде примут около 1,7 тысячи человек, включая батальонные и ротные коробки военнослужащих штаба и подразделений 49-й общевойсковой армии южного военного округа (ЮВО), а также воздушно-десантных войск и других силовых структур региона.

«По центральной площади Ставрополя впервые в параде Победы пройдет парадный расчет из 50 военнослужащих-женщин», - уточнили в пресс-службе ЮВО.

Отмечается, что в механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», комплекс связи «Редут», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

В целях безопасности подразделения РХБ защиты регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок и транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок.

Военные медики обеспечивают выполнение всех противоэпидемиологических мероприятий в процессе тренировок, организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду.

Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты - медицинскими маски и перчатками.

Генеральная репетиция парада в Ставрополе состоится 20 июня. До этого времени в разном составе будет проведено около 10 тренировок.