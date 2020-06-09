«Нет разницы, кто сидел за рулем»: брат погибшего в ДТП с участием Ефремова прокомментировал трагедию

Брат водителя-курьера Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, Валерий Захаров заявил, что артист должен понести наказание согласно закону и никаких исключений быть не должно.

«Без разницы - артист, не артист. Самое главное, что он был пьян. Это больше всего шокирует. Он такой же гражданин, также платит налоги, почему ему должны сделать исключение», - сказал он.





Валерий рассказал, что с братом он виделся накануне аварии - утром 8 июня и до сих пор не может поверить в то, что произошло.



Также он добавил, что Сергей каждые выходные ездил в деревню к пожилой матери, привозил ей продукты, оказывал помощь и, как рассказать о смерти брата он не знает.



Страшное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в центре столице. Внедорожник актера Jeep вылетел через две сплошные и протаранил фургон LADA, в результате чего пострадавший Сергей Захаров был госпитализировали с множественными переломами и черепно-мозговой травмой. Рано утром 9 июня стало известно, что мужчина скончался.

На данный момент суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа.