Иммунная прослойка: сколько россиян должны заразиться COVID-19 перед остановкой эпидемии

Около 12% жителей Москвы имеют в крови иммунные антитела к коронавирусу и образуют иммунную прослойку населения. Такие предварительные данные, полученные в ходе недавно проведенного в столице исследования, озвучил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Леонидович Вознесенский.

«Иммунная прослойка – это количество людей, которые имеют иммуноглобулин Е к вирусу, который вызывает COVID», - рассказал ученый.

Специалист объяснил, что такая прослойка должна составлять около 90% от общего числа жителей определенной территории, чтобы остановить на ней распространение вируса.

«Иммунная прослойка может быть достигнута двумя способами: либо естественным путем, когда люди встречаются с вирусом и переболевают или имеют бессимптомное носительство, либо после вакцинации», - отметил Вознесенский.

Эксперт указал, что в случае, если число заражений в Москве будет составлять около двух тысяч в сутки, то через несколько месяцев будет получена достаточно существенная иммунная прослойка. Если же инфекционный процесс в настоящее время приостановится, то рост заболеваемости коронавирусной инфекцией стоит ожидать в осенний период вместе с активизацией других вирусов.

Ученый также добавил, что с большой долей вероятности в 2021 году в нашем распоряжении будет одна или несколько вакцин простив COVID-19, что позволит ускорить темп роста иммунной прослойки.