В Москве за сутки умерли 56 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

С сегодняшнего дня в российской столице был отменен ряд коронавирусных ограничений, в том числе режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. Масочный и перчаточный режим в Москве все еще сохраняется.

С девятого мая заработали социальные карты, отныне льготники снова могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Начинают открываться салоны красоты, ветклиники, общественные организации, киностудии, театры и цирки возобновляют репетиции. Закрытыми пока остаются кафе и рестораны, фитнес-клубы и музей.

Об отмене режима самоизоляции в Москве с 9 июня ранее объявил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, город фактически возвращается к обычному ритму жизни.