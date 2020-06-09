В NASA назвали даты выхода американцев в открытый космос

Представитель NASA сообщил, что Астронавты Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен планируют осуществить два выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что выход запланирован для замены аккумуляторных батарей.

«Два первых выхода Кэссиди и Бенкена намечаются на 26 июня и 1 июля», - пишет РИА со ссылкой на источник.

В этом году по американской программе уже были осуществлены три выхода в открытый космос.

На данный момент на МКС также находятся и российские астронавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Дуглас Херли.