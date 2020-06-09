Домашний арест: Ефремову запретили пользоваться интернетом и телефоном

Суд запретил актеру Михаилу Ефремову, находящемуся под домашним арестом, пользоваться средствами связи, а также покидать свое жилье. Согласно постановлению, заслуженный артист России не имеет права отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться телефоном и интернетом.

Кроме того, обвиняемому в вождении автомобиля в пьяном виде актеру запрещено общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников ФСИН.

Исключение суд сделал только на тот случай, если арестованному вызвать врача или представителей правоохранительных органов - в этом случае он имеет право сделать телефонный звонок.

Сегодня актеру было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Свою вину он полностью признал, назвав произошедшее «чудовищным».