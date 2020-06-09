Супруга погибшего Сергея Захарова не пойдет на мировую с Ефремовым

Жена водителя Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП, совершенного выпившим актером Михаилом Ефремовым, намерена добиться для него наказания в виде тюремного заключения.

Как заявила вдова журналистам, она не будет идти на мировую с представителями актера.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. Хотя бы половину из 12-ти посидит», - сказала Захарова Первому каналу.

Женщина также добавила, что никто из родственников или представителей актера с нею на связь не выходил.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Находясь на Смоленской площади, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате ДТП погиб водитель небольшого грузового автомобиля, доставлявшего заказы из интернет-магазина. За совершенное преступление Ефремову может грозить от пяти до 12 лет тюрьмы. Пока его отпустили под домашний арест на два месяца.