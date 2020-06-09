В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело
ДТП с участием артиста произошло поздно вечером 8 июня.
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В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщили в главном управлении МВД столицы.
Актеру грозит до семи лет лишения свободы.
«В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - пишет ТАСС.
Незадолго до этого результаты экспертизы показали, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
Внедорожник артиста Jeep вечером 8 июня вылетел через две сплошные в центре Москвы, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем LADA. Пострадавший водитель был госпитализирован.