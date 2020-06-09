Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд по делу Соколова перенесли

Ирина Егорова
22:41 09.06.2020
Новому адвокату обвиняемого, Сергею Лукьянову, необходимо ознакомиться с вещественными доказательствами.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Суд по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перенесли на 15 июня. Причиной стало вступление в дело нового адвоката, который попросил судью дать ему время на ознакомление с вещественными доказательствами.

Представитель стороны потерпевших назвала требования защиты доцента злоупотреблением и возразила против отсрочки, однако прокурор поддержал адвокатов Соколова.

Сегодня, 9 июня, суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать по существу дело историка  Олега Соколова. Рассмотрение дела несколько раз переносили из-за карантина в изоляторе.

По данным следствия, в ноябре 2019 года у себя дома он застрелил из обреза аспирантку Анастасию Ещенко. Позже Соколов попытался избавиться от тела, расчленив его.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, защита будет настаивать на вменении Соколову еще одной статьи помимо убийства и незаконного хранения оружия. Речь идет о статье 244 УК РФ - «Надругательство над умершими». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.06.2020, 21:36
МИД РФ: военные каналы диалога с США по Сирии работают хорошо
Дата09.06.2020, 17:31
Заход на наземную цель и боевые развороты: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском
Дата09.06.2020, 13:16
В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России
Дата09.06.2020, 11:28
ЗРК «Сосна» могут установить БТР-82
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:03 В стране и мире
Видео
Домашний арест: Ефремову запретили пользоваться интернетом и телефоном
22:47 В стране и мире
Супруга погибшего Сергея Захарова не пойдет на мировую с Ефремовым
22:41 В стране и мире
Видео
Суд по делу Соколова перенесли
22:26 В стране и мире
Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама
22:20 В стране и мире
Видео
Полицейские Красноярска нашли деньги, похищенные у инкассаторов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.