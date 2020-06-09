Суд по делу Соколова перенесли

Суд по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перенесли на 15 июня. Причиной стало вступление в дело нового адвоката, который попросил судью дать ему время на ознакомление с вещественными доказательствами.

Представитель стороны потерпевших назвала требования защиты доцента злоупотреблением и возразила против отсрочки, однако прокурор поддержал адвокатов Соколова.

Сегодня, 9 июня, суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать по существу дело историка Олега Соколова. Рассмотрение дела несколько раз переносили из-за карантина в изоляторе.

По данным следствия, в ноябре 2019 года у себя дома он застрелил из обреза аспирантку Анастасию Ещенко. Позже Соколов попытался избавиться от тела, расчленив его.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, защита будет настаивать на вменении Соколову еще одной статьи помимо убийства и незаконного хранения оружия. Речь идет о статье 244 УК РФ - «Надругательство над умершими».