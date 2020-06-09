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Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама

Ирина Егорова
22:26 09.06.2020
Также неизвестными была предпринята попытка воспрепятствования движению российского патруля военной полиции.
Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама, сообщил контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб и один обстрел населенного пункта Танжара в провинции Хама со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"», - сказал он.

По его словам, утром 9 июня, в районе населенного пункта Кобани (Сирия) неизвестными была предпринята попытка воспрепятствования движению российского патруля военной полиции.

При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства. Никто из военнослужащих не пострадал. 

Обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за минувшие сутки не зарегистрировано.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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