Полицейские Красноярска нашли деньги, похищенные у инкассаторов

В Красноярском крае сотрудниками полиции обнаружены денежные средства, похищенные во время разбойного нападения на инкассаторов 30 мая. Сумма, с которой сбежали налетчики, предварительно выстрелив в сотрудников Сбербанка, составила два миллиона рублей.

Как выяснилось, деньги грабители поделили деньги поровну, но потратить их не успели. Часть из них, упаковав в сверток, преступники отдали на хранение знакомому под видом важных документов. Другую часть закопали в подвале недостроенного дома. Где находится схрон задержанные грабители рассказали во время допроса.

«По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве сотрудниками полиции были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как удалось установить следствию, организатором ограбления является предприниматель, владеющий сетью складов в Красноярске. Во время налета именно он сидел за рулем старых «Жигулей», которые купил специально без документов. Ему и его сообщникам теперь грозит до 15 лет лишения свободы.