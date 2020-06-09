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Глаз - алмаз: кладоискатель обнаружил в горах США сокровища Фенна

Константин Коковешников
21:11 09.06.2020
Находка ждала своего обладателя много лет, как об этом и думал ее хозяин - ветеран времен Вьетнамской войны Форрест Фенн.
Глаз - алмаз: кладоискатель обнаружил в горах США сокровища Фенна
© Фото: Forrestfennhiddentreasure, Facebook

Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах сокровища Фенна - сундук с драгоценностями, спрятанный там коллекционером и ветераном Вьетнамской войны Форрестом Фенном.

Коллекционер когда-то намеренно спрятал там сундук с золотом и драгоценностями, а после растрезвонил об этом на весь мир, чтобы воспламенить в людях приключенческий дух. И дал пару намеков на то, где искать его тайник. Теперь 90-летний затейник не скрывает разочарования. Ему грустно от того, как все завершилось. Видимо, ветеран ожидал какого-то иного финала.

Трудно было найти лучший способ привлечь к себе так много внимания и заработать на продаже книг, подняв экономику целого штата, но эксцентричному миллионеру из США это, похоже, удалось. Фигурки животных, населяющих Землю еще до Колумба, отчеканенные из золота зеркала первобытных людей и вырезанные из нефрита изображения древних китайцев. Не считая редких монет и старинных украшений.

Все это лежало в забитом сокровищами сундуке XI века, обнаруженном к северу от Санта-Фе, о чем Форрест Фенн сообщил своим последователям в одном из блогов.

«Он был под звездным пологом в пышных, покрытых лесом зарослях Скалистых гор и не сдвинулся со своего места, где я его оставил больше десяти лет назад. Я не знаю человека, который его обнаружил, то стихотворение в моей книге привело его именно туда», - писал ветеран.

Поэма из шести строф, опубликованная в автобиографии торговца предметами искусства под названием «Страсть погони», положила в Америке начало новой золотой лихорадки. Незадолго до этого у Форреста Фенна диагностировали рак, и он, что называется, решил уйти красиво. Спрятал в поэме девять подсказок, которые должны были вывести современного Индиану Джонса к сокровищам в миллион долларов.

Но жизнь, как это часто бывает, оказалась куда остросюжетней. Рак удалось победить, а сотни тысяч людей со всего мира, напротив, сломали копья в надежде найти копи. Пять из них - в том числе пастор из Колорадо - погибли. На самого ветерана Вьетнама, а также членов его семьи, совершали покушения.

В 2013 году Форрест дал еще одну подсказку. Но пообещал унести с собой тайну в могилу. Если, конечно, сокровища не найдет кто-то раньше. И вдруг такая удача! Опытные кладоискатели относятся к этому с сомнением.

«Этот клад - очень трудный! Причем, там заложены сотни километров! Сотни километров! По-моему, даже около полутора тысяч, где это может быть! У меня подозрение, что он просто сдался сам!», - говорит кладоискатель Владимир Порываев.

Скалистые горы длиной в пять тысяч километров и шириной в 700 проходят по территории семи штатов и двух стран. Сообщалось, что это не Айдахо и Юта, высота как минимум полторы тысячи метров над уровнем моря и клад не стоит искать на кладбище. Эту поправку пришлось внести после того, как копатели разворошили могилы родителей Форреста Фенна.

Теперь, когда клад якобы найден, он признался, что чувствует себя опустошенным. Но уже предлагает купить вторую часть мемуаров - «Слишком далеко, чтобы идти пешком». И нет сомнений, что от читателей отбоя не будет.

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