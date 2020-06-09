Ефремова вывели из здания суда

Актера Михаила Ефремова после окончания заседания вывели из зала суда в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Его посадили в машину, на вопросы журналистов он отвечать не стал.

Ефремов признал вину еще до суда, на допросе, и во время заседания. Но комментировать свою позицию, приносить извинения он не стал.

Большую часть заседания Ефремов тяжело дышал и смотрел в пол.

«Все это чудовищно, что произошло», - единственное, что сказал актер относительно своего поступка.

В результате страшного ДТП на Садовом кольце, которое произошло 8 июня, погиб человек, водитель фургона, в который влетела машина Ефремова. Мужчина скончался в реанимации через пару часов после аварии. У погибшего осталась жена, сын, мать-инвалид и внучка.

Следствие попросило избрать для Ефремова домашний арест до 9 августа. Он будет отбывать наказание по адресу: город Москва, Плотников переулок, 4/5. Избрать более мягкую меру пресечения, по мнению силовиков, невозможно, так как, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.