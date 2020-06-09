В США простились с убитым полицейскими Джорджем Флойдом

В Хьюстоне при максимальных мерах безопасности проходят похороны Джорджа Флойда - убитого полицейскими Миннеаполиса человека, ставшего символом общемировых протестов против расизма. На последнюю поминальную службу решено допустить лишь близких. Правда, без правозащитников и их речей все же не обошлось.

Из церкви золотой гроб с телом Флойда повезут на кладбище в упряжке лошадей. Для этой траурной процессии перекрыли несколько улиц. Все затраты на церемонию взял на себя темнокожий чемпион мира по боксу Флойд Мейвэйзер.

Афроамериканец Джордж Флойд умер после жестокого задержания сотрудниками правоохранительных органов. После этого в США и других странах вспыхнули протесты, многие из которых переросли в беспорядки, мародерство и столкновения с полицией. Факт, что в крови у Флойда обнаружен наркотический коктейль, а в послужном списке - судимости за вооруженные ограбления - никто не принимает во внимание.