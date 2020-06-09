«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова

Актер Михаил Ефремов еще до суда признал свою вину в ДТП. Во время допроса, на вопрос с полицией «Признаете ли вы себя виновным?» он ответил: «Куда я денусь».

«Я сейчас ни в каком состоянии. Автоавария чудовищная была», - отвечает актер.

Он говорит, что «вероятно был пьян», но не помнит сколько точно он выпил.

На кадрах видно, что Ефремов выглядит очень плохо, обхватывает руками голову, отвечает односложно и говорит, что «ему надо прийти в себя».

В результате страшного ДТП на Садовом кольце, которое произошло 8 июня, погиб человек, водитель фургона, в который влетела машина Ефремова. Мужчина скончался в реанимации через пару часов после аварии.