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Ефремова отправили под домашний арест на два месяца

Лина Давыдова
21:35 09.06.2020
Таганский суд Москвы отправил до 9 августа под домашний арест Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.
© Видео: Пресс-служба Таганского суда © Фото: Пресс-служба Таганского суда

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек.

«Таганский районный суд сообщает, что постановлением от 09.06.2020 года ходатайство следствия перед судом об избрании в отношении обвиняемого  Ефремова М.О. меры пресечения  в виде домашнего ареста  удовлетворено, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 мес., т.е. до 09.08.2020 года», - заявили в пресс-службе суда.

Ранее следствие попросило избрать для Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Актеру предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения.

Трагедия произошла поздно вечером 8 июня. Актер Михаил Ефремов на автомобиле выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. 

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