МИД РФ: военные каналы диалога с США по Сирии работают хорошо

Россия находится в профессиональном и интенсивном диалоге с США относительно Сирии, который ведется по военным каналам. Как заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, механизм деконфликтинга работает, и это очень хороший опыт для России, который может быть впоследствии использован и в других ситуациях.

«Мы подтверждаем наш интерес в улучшении двустороннего соглашения с США по предотвращению опасной военной деятельности и договоренности по избежанию опасных военных инцидентов, использовать сирийский опыт будет также полезно», - отметил Рябков.

Такое заявление заместитель министра иностранных дел сделал во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.

Вооруженный конфликт в Сирии ведется с 2011 года. О победе над террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии и Ираке было объявлено в 2017 году. Однако в отдельных районах страны зачистки от боевиков все еще продолжаются. В настоящее время на первый план выступает политическое урегулирование ситуации и восстановление Сирии.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещена в РФ