Офтальмолог перечислила правила безопасности при покупке очков во время пандемии

На сегодняшний день в связи с пандемией коронавирусной инфекции касающиеся лица предметы требуют дополнительной обработки. Это касается, в частности, корректирующих и солнцезащитных очков. Момент безопасности в данном случае должен учитываться как продавцами в оптиках, так и покупателями.

Такое заявление сделала врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в беседе со «Звездой».

«Те предметы, которые мы надеваем на нос, могут быть инфицированы», - отметила специалист.

Врач указала, что посетители магазина, примерявшие ранее те же самые очки, могут стать источником различных инфекций, в том числе и COVID-19.

«Мы знаем, что вирус некоторое время и, по некоторым источникам, даже в течение десятков часов может находиться на поверхности. Поэтому от сотрудника оптики обязательно требуется обработка поверхности очков», - объяснила Шилова.

Офтальмолог отметила, что после каждой примерки очков работники оптики должны проводить их дезинфекцию с использованием спиртосодержащих антибактериальных растворов. Также в помещении магазина необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Эксперт добавила, что сами покупатели могут обезопасить себя, отказавшись от приобретения очков в местах, где меры безопасности соблюсти невозможно, таких как, к примеру, подземные переходы.