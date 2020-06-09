«Это преступно»: Балуев о смертельной аварии с Ефремовым

Актер театра и кино Александр Балуев считает, что ни при каких условиях нельзя садиться за руль пьяным, как это было в ситуации с Михаилом Ефремовым.

«Если он был пьян и за рулем, так этого делать нельзя, это преступно. Какие здесь еще могут быть мнения...», - рассказал он «Звезде».

Балуев добавил, что Ефремов «был подвержен этому», имея ввиду алкоголь, но все равно считает неправильным, что он оказался за рулем в таком состоянии.

«Погиб человек. Трагическое течение обстоятельств», - сказал он.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в районе здания МИДа. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, водителем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его экстренно госпитализировали, на следующий день он скончался. У него осталась жена, сын, внучка и мать-инвалид.