«Чудовищно произошло»: Ефремов о смертельном ДТП со своим участием

Актер Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП со своим участием.

«Это все, конечно, чудовищно произошло», - сказал он в суде.

Он также согласился на домашний арест, предложенный следствием.

«Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест», - добавил актер.

Но прокурор считает, что Михаил Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, если ему избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

«Но принимая во внимание наличие у него места жительства в Москве, прокуратура согласна с требованием назначить обвиняемому домашний арест», - было сказано в суде.

Напомним, что трагедия произошла в Москве на Садовом кольце вечером 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, водителем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его экстренно госпитализировали, на следующий день он скончался. У него осталась жена, сын, внучка и мать-инвалид. Экспертиза показала, что актер был в состоянии алкогольного опьянения. Если он будет признан виновным ему грозит до 12 лет лишения свободы.