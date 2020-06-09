Следствие просит домашний арест: в Москве начался суд над Ефремовым

В столичном суде начался суд над Ефремовым, который накануне стал участником ДТП, повлекшим за собой смерть человека. Следствие запросило домашний арест на два месяца по месту его регистрации. Ефремов в суде заявил, что согласен.

Также следствие добавило, что учитывая все факторы совершенного преступления - резонанс, опьянение в момент ДТП и его характер - дает основание для избрания данной меры пресечения.

Адвокат Ефремова считает решение обоснованным, но требует более мягкой меры, так как у актера есть проблемы со здоровьем, а именно с сердцем и астма.