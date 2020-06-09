Рябков: Соглашение с США по стратегической стабильности возможно при учете интересов РФ

Будущее соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности должно учитывать российские интересы нацбезопасности, иначе никаких соглашений не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, пока Россия не получала никаких определенных предложений от США.

«Это должна быть настоящая сделка, стоящее предложение. И такое соглашение должно служить российским интересам нацбезопасности. В отсутствие какого-либо из этих ингредиентов ничего не будет в будущих соглашениях с США в сфере контроля над вооружениями», - сказал он во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.

Данное условие выдвигается потому, что США нарушают международные соглашения и договоры.

Ранее в США подтвердили, что переговоры с РФ по стратегической стабильности, к которым они также приглашают присоединиться КНР, обязательно состоятся в июне.