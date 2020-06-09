«Я услышала, что с ним в машине кто-то был»: Елена Яковлева о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актриса Елена Яковлева заявила журналистам, что в момент ДТП с участием Михаила Ефремова он находился в своей машине не один. Однако когда произошла трагедия, этого человека почему-то рядом не оказалось.

Возможно, тут же испугавшись последствий, предполагаемый пассажир решил попросту сбежать и оставить заслуженного артиста России одного.

«Я слышала, что с ним в машине кто-то был», - поделилась актриса со «Звездой».

Яковлева предполагает, что ее коллегу по театру «Современник» просто бросили в беде.

Напомним, в результате ДТП на Смоленской площади, совершенного актером в состоянии алкогольного опьянения, погиб человек. Теперь по закону за трагедию Михаилу Ефремову может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.