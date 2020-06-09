«Закон для всех»: в Госдуме прокомментировали смертельное ДТП с участием Ефремова
Закон существует для всех, поэтому актер должен отвечать, заявила «Звезде» депутат Государственной Думы РФ Елена Драпеко.
«Я считаю, что это событие трагическое, это трагедия для того, кто погиб, дети остались. Я к актеру отношусь прекрасно, но, в данном случае, виноватый должен отвечать», - заявила заслуженная артистка России.
Артисту Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в центре Москвы.
Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, водителем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его экстренно госпитализировали, на следующий день он скончался.
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации в некоторых СМИ, в его крови найден следы наркотиков. Против Ефремова возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет лишения свободы.