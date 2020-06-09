Под знаком Ефремова: подробности аварии с участием актера, в результате которой погиб человек

Любимого многими актера Михаила Ефремова сегодня все же доставили в полицию для дачи показаний. Теперь будет решаться вопрос о том, останется ли он под подпиской о невыезде, или будет заключен под стражу. Уголовное дело за совершенную им в состоянии алкогольного опьянения аварию было ужесточено после смерти 58-летнего Сергея Захарова. Мужчины, который находился за рулем небольшого грузовика, в который влетел внедорожник артиста.

Ирина Захарова - вдова погибшего в аварии - днем так и не дождалась обвиняемого в смерти ее мужа. Актера должны были доставить в УВД по центральному округу еще в 11 утра, но даже к вечеру допрос не состоялся. Таков и ответ на вопрос: принес ли Ефремов или его представители официальные извинения.

«Нет, с нами никто не связывался», - коротко поясняет супруга погибшего.

Об извинениях ранее заявлял адвокат Ефремова, упоминала в социальных сетях и его дочь Анна-Мария. Но пока артист на публике не показывается, видимо спрятавшись от журналистов на съемной квартире в Казарменном переулке. Дверь полицейским не открывает - ссылается на плохое самочувствие.

Когда актеру вызвали скорую, то машина приехала не одна, а сразу три. Медики зашли в квартиру с носилками, но актер не стал покидать жилплощадь.

В полицейском участке, куда днем Михаила Ефремова пока не могли доставить якобы «по состоянию здоровья», начали осматривать его транспортное средство.

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Автомобиль, на котором передвигался актер, сейчас находится на штрафстоянке у здания УВД по центральному административному округу. Днем был сразу же определен характер столкновения - «лоб в лоб». Весь перед джипа превратился в груду металла, однако сам Ефремов практически не пострадал: как раз потому, что находился за рулем иномарки-внедорожника. Обе подушки безопасности - на месте водителя и пассажирском сидении - сработали.

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения на Смоленской площади у здания МИД джип Михаила Ефремова на полной скорости вылетел на встречную полосу и «лоб в лоб» врезался в фургон.

Следующее видео от очевидцев происшествия появилось уже в соцсетях:

«Лыка не вяжет! Актер любимый, что уж», - говорит за кадром снимающий Ефремова молодой человек.

При этом сам Михаил Ефремов все же переживает за случившееся.

«Точно никто не умер? Точно никто не умер? Пока нет. Живой-живой», - уточняет он.

Алкогольное опьянение заслуженного артиста настолько сильное, что после случившегося он несколько раз будто бы забывает, что произошло. Либо талантливо играет роль. Ефремов говорит, что готов вылечить пострадавшего, и денег у него для этого - предостаточно.

Но деньгами, сколько бы их ни было, всего не решить. Водителя фургона, который протаранил Ефремов, Сергея Захарова зажало в салоне. Его вырезали из машины спасатели МЧС.

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Многочисленные переломы ребер, внутреннее кровотечение, травмы головы. Ранним утром Захаров скончался от полученных травм.

Погибший водитель вырос в селе Кузьминское Рязанской области, там до сих пор живет его пожилая мать. Ей еще не сообщили о смерти сына. Она привыкла, что тот всегда приезжал ухаживать за ней из Москвы, куда ездил на заработки. Захаров работал на доставке продуктов. Закончил смену и возвращался домой. Когда на его пути и возник Ефремов.

Как утверждает в Instagram пользователь с ником Деликатеска, перед тем, как совершить роковое ДТП, Ефремов чудом избежал еще одной аварии. К слову, артист только с начала этого года десять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. За несколько секунд до аварии с фургоном он уже выезжал на встречную полосу, но водитель успел среагировать.

Дочь Михаила Ефремова, Анна-Мария, сначала отреагировала на аварию словами «впрочем, ничего нового». К утру, правда, осознала, какую трагедию устроил ее отец и начала делиться своими мыслями в социальных сетях.

Изначально СМИ начали писать, что в машине Ефремова находился еще один актер - Иван Стебунов с супругой. Но тот данные сообщения опроверг.

«Не было в машине ни меня, ни моей жены. Ни в каком баре мы не отдыхали. Мы приехали на место ДТП. Потом подъехал Гармаш», - объяснил Стебунов.

Полиция установила, что Ефремов в джипе был один. На актера завели уголовное дело. Сначала его отпустили из участка под подписку о невыезде. Но после смерти Захарова дело переквалифицировали.

Теперь Михаилу Ефремову, устроившему аварию в центре столицы, грозит уже до 12 лет лишения свободы. И на этот раз артисту не избежать ответственности. К моменту выхода этого материала Ефремова уже все-таки сумели вывести из квартиры и отвезти в суд.