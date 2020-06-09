Артисту Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Таганского суда, в который и поступило ходатайство об избрании меры пресечения актеру.

Актера обвиняют по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения».

Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов за рулем eep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, водителем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчину экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, утром во вторник он скончался.

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Против Ефремова возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет лишения свободы.