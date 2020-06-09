Крым откроется 1 июля для туристов из других регионов
С 15 июня на полуострове полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: pixabay.com
Крым откроется для жителей всех регионов России с 1 июля. Об этом глава полуострова Сергей Аксенов на своей официальной странице во «ВКонтакте». Бронировать отели и пансионаты можно начинать с сегодняшнего дня.
Также с 15 июня на полуострове полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Больше не нужна обязательная обсервация для приезжих. Обязательная самоизоляции по прибытии сохраняется для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.
Ранее Сергей Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы полуострова, а не только те, у которых есть медицинская лицензия.