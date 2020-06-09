Плыли на работу на байдарках: как Благовещенск пережил сильнейший в истории ливень

Буквально фантастические видеокадры сегодня были сняты в Благовещенске. В городе прошел самый сильный за всю историю метеонаблюдений ливень. За 12 часов там выпало 82 миллиметра осадков, в связи с чем был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Дороги превратились в реки в буквальном смысле слова. За ночь осадков выпало столько, сколько обычно выпадает за месяц. Масштаб бедствия жители Благовещенска оценили только наутро, когда им пришлось оставить свои автомобили, взять в руки весла и на байдарках поплыть на работу. Теперь всему городу, возможно, срочно придется менять автопарк, поскольку автомобили ремонту не подлежат.

Глубина воды на улицах составляет более метра, так что там даже можно рыбачить: из водоемов на магистрали вынесло косяки рыб. Затопленными оказались не только улицы и дворы, вода пришла в подъезды.

А на северо-запад страны обрушился мощный шторм. В Ленинградской области - ураганный ветер и град. Крупные ледяные глыбы били по окнам и крышам в Выборге. Некоторые машины теперь выглядят как решето. Все дорожки и газоны усыпаны льдинами размером с грецкий орех. На проезжей части - поваленные деревья. Водители самостоятельно расчищают путь домой.

В свою очередь, на Урале стоит аномальная жара. Столбики термометров местами доходят до плюс 35 градусов. В Челябинской области местным жителям приходится спасаться от изнуряющей жары на пляжах.

Синоптики предупреждают, что аномальный «плюс» продержится как минимум до конца недели. При этом не исключены даже ураганы. Последствия разгула стихии в Благовещенске экстренные службы устраняют до сих пор.