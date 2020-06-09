Ефремова привезли в суд для избрания меры пресечения
За смертельное ДТП актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова привезли в суд для избрания меры пресечения.
В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Трагедия произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «ВАЗом». Водитель отечественного авто был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти, он умер в больнице.