Устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова привезли в суд для избрания меры пресечения.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Трагедия произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «ВАЗом». Водитель отечественного авто был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти, он умер в больнице.