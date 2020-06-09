«Внучка лишилась последнего дедушки»: сватья погибшего рассказала о его судьбе
У погибшего осталась жена, сын и мать-инвалид.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Галина Федотова, сватья погибшего в ДТП с Ефремовым, рассказала о муже своей дочери.
«Я знаю его с 12 лет, в школе учился хорошо, был талантливым и способным мальчиком. Отслужил в армии, женился, двое сыновей, внучка есть, единственная, лишилась дедушки последнего», - сказала она.
Мужчина, который работал курьером в интернет-магазине скончался в больнице после ДТП с участием Михаила Ефремова после лобового столкновения. Актер сейчас задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.