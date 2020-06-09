«Внучка лишилась последнего дедушки»: сватья погибшего рассказала о его судьбе

Мужчина, который работал курьером в интернет-магазине скончался в больнице после ДТП с участием Михаила Ефремова после лобового столкновения. Актер сейчас задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

«Я знаю его с 12 лет, в школе учился хорошо, был талантливым и способным мальчиком. Отслужил в армии, женился, двое сыновей, внучка есть, единственная, лишилась дедушки последнего», - сказала она.

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