Михаила Ефремова официально задержали
Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ
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Полиция Москвы сообщила, что Михаила Ефремова официально задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.
Страшное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в районе дома 3 на Смоленской площади. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек две полосы и выехал на встречку. При лобовом столкновении с Lada водитель - курьер интернет-магазина - сильно пострадал, его доставили в больницу, где позже он умер в реанимации.