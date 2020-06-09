МГЕР благоустроили более 48 памятников и воинских захоронений по всей России

Молодогвардейцы привели в порядок 48 мемориалов, воинских захоронений и братских могил в 23 регионах России. Все мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе, активисты работают в масках и перчатках, а также соблюдают социальную дистанцию.

Председатель Координационного Совета МГЕР Денис Давыдов вместе с активистами принял участие в облагораживание памятника в деревне Чапаевка Калужской области. Памятник был установлен в память о двадцати двух мирных жителях и девяти стрелков, погибших в 1942 году от попадания артиллерийского снаряда. На месте мемориала захоронены два неизвестных солдата.

«Наша задача сохранить память об этой войне, всеми возможными способами, от издания печатных и аудио книг с рассказами ветеранов, до вот таких акций, когда требуется работа руками, чтобы сохранить или восстановить памятники, братские могилы и исторические места Великой Отечественной войны. Сегодня мы в Калужской области и также в других регионах России организовали уборки от мусора, привели в порядок стелы и памятники, покрасили детали и ограду, а также восстановили некоторые элементы», - рассказал Денис Давыдов.

Акция «Патриотизм в действии» реализуется во всех регионах страны и направлена не только на облагораживание и восстановление памятников, воинских захоронений, также активисты МГЕР оказывают адресную помощь ветеранам и пожилым людям, которым необходима поддержка. Также осуществляется работа по созданию сборников «Дневник ветерана» с рассказами ветеранов о войне, новых памятных объектов, мемориальных табличек в память о героях, событиях, которые не были увековечены по сей день.