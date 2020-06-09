Режиссер Лунгин заявил, что общество не должно подвергать травле и порицанию Михаила Ефремова

Известные деятели искусства высказывают разные мнения о случившемся с заслуженным актером России Михаилом Ефремовым, по вине которого погиб человек. По мнению режиссера Павла Лунгина, вождение автомобиля в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения является «поступком больного человека», поэтому Ефремову нужна помощь.

Произошедшая авария с участием актера стала для Лунгина большой неожиданностью, поскольку главным фактом для режиссера является прежде всего тот, что Михаил Ефремов - это талантливый актер, а не любитель спиртного.

«Миша Ефремов, которого мы знаем, есть человек огромного таланта, смелости, сложной жизни и сложного детства. И главное, что нужно понимать, что алкоголизм, конечно, не убирает вины. Это несчастный случай, это поступок больного человека. Мы все должны по возможности помочь ему, помочь жертве аварии, хотя жертве уже ничем не поможешь. Но не обрекать Мишу Ефремова на одиночество трагедии и ненависти», - прокомментировал случившееся «Звезде» Павел Лунгин.

Супруга погибшего по вине актера курьера интернет-магазина уже кратко заявила журналистам, что Михаил Ефремов должен понести за содеянное заслуженное наказание. Если звезду театра «Современник» признают виновным, ему грозит по закону от пяти до 12 лет тюремного заключения.